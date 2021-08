Noch heuer! Formel 1 wohl vor Premiere in Katar

Flexibilität gefragt?

Durch die Absage des Japan-GPs ist die F1 wohl weiter auf der Suche nach einer Ausweich-Option - und könnte nach dem Saisonauftakt ein zweites Mal in 2021 auf dem Bahrain International Circuit Station machen. Anscheinend will die F1 unbedingt 23 Rennen im Jahr austragen. „“Wir müssen in Sachen WM-Programm sehr flexibel bleiben", meinte F1-Geschäftsführer Stefano Domenicali nach dem Aus für den Japan-GP.