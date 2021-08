Habsburg rast bei 24 Stunden von Le Mans zum Sieg!

Bei den Hypercars, also in der Topklasse der Langstrecken-Renner, fuhr Toyota einen Doppelsieg ein, Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose-Maria Lopez (371 Runden) setzten sich vor Sebastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley (369 Runden) auf Platz 1. In der Gesamtwertung quer über alle Klassen landete das Habsburg-Team auf dem ausgezeichneten sechsten Platz.