„Kalaschnikow-Wodka“ sorgte für Terroralarm

Einen veritablen Großeinsatz der Stadtpolizei hat ein Sprituosen-Fan am Samstag in Baden in Niederösterreich ausgelöst. Der Mann war mit einer Wodkaflasche im Anschlag durch die Kurstadt spaziert - allerdings: Die Flasche hatte Form und Größe einer Maschinenpistole! Besorgte Passanten wählten den Notruf, das Missverständnis nahm seinen Lauf ...