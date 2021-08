„Ich gab meinen Gesang für die Sterne und den Himmel...“ Wenn Anna Netrebko in einer der emotionalsten Arien der Opernwelt („Vissi d’arte“ – „Ich lebte für die Kunst“) das Publikum im Großen Festspielhaus zutiefst berührt, ist das einer jener magischen Momente, die in der Corona-Zeit ohne Live-Kultur so schmerzlich vermisst wurden. Wenn die Bühnenperformance mit dem Libretto des Werks verschmilzt.