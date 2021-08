Holzlager ging plötzlich in Flammen auf

Am Freitagnachmittag wurden die Wehren Deutsch Kaltenbrunn-Berg und -Ort, Rudersdorf-Ort sowie Fürstenfeld zu einem vermeintlichen Zimmerbrand in der Panoramastraße in Deutsch Kaltenbrunn gerufen. Rasch stellte sich heraus, dass lediglich ein angrenzendes Holzlager Feuer gefangen hatte. Die Wehren Rudersdorf-Ort und Fürstenfeld konnten aufgrund der geänderten Einsatzlage wieder einrücken.