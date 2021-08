Belgien hebt Hygieneregeln für Gastronomie auf

„Portugal eines der Länder mit höchster Impfrate“

In Portugal sind ab Montag in Restaurants und Bars nun Gruppen von bis zu acht Menschen im Inneren und 15 Menschen in der Außengastronomie erlaubt. Am Wochenende sowie zum Einchecken in Hotels ist jedoch weiterhin ein Impf-, Genesenen- oder Testnachweis nötig. „Portugal ist eines der Länder mit der höchsten Impfrate weltweit“, sagte eine Regierungssprecherin in Lissabon. Da 70 Prozent der Bevölkerung komplett geimpft seien, könne nun schneller zur Normalität zurückgekehrt werden, als ursprünglich vorgesehen.