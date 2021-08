Zauberhaftes Magier-Duo am Sprung nach Las Vegas

Am Mittwoch waren die beiden noch bei „America’s Got Talent“ im Dolby Theater in Los Angeles zu Gast. Direkt im Anschluss ging es mit dem Flieger zurück nach Österreich, um heute Abend pünktlich in der Freiluftarena in Graz zu sein. „Gerade standen wir noch mit Heidi Klum auf der Bühne, jetzt beamen wir uns rasch in die Heimat“, schildert Thommy. Für die „Krone“ fanden sie dennoch Zeit, um schnell „liebe Grüße aus Amerika“ zu schicken.