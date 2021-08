Die kleine Botin sorgt jetzt finanziell vor

Ich finde es fabelhaft, was das Leben so bietet, und vor allem, welche Möglichkeiten uns Frauen heutzutage offen stehen. Wenn ich mit meiner zehnjährigen Tochter über die Zukunft plaudere, wird klar, dass die Kinder jetzt noch viel uneingeschränkter denken, als ich es selbst je gewagt hätte. Das ist schön und befreiend, denn nur wer sich traut, Großes zu träumen, kann das auch umsetzen. Oder anders gesagt, den eigenen Weg selbstbestimmt zu gehen, davon bin ich überzeugt. Der eigene Weg bedeutet meiner Meinung nach auch, unabhängig zu werden (nach dem Auszug aus dem Elternhaus) und unabhängig zu bleiben (auch wenn wir eine Partnerschaft oder Ehe eingehen und Kinder haben). Die Unabhängigkeit, die im Kopf beginnt, geht unweigerlich auch in den materiellen Bereich über, was fatal ist: Mehr als 47% der Frauen arbeiten in Österreich derzeit Teilzeit.