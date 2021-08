„Ich denke kaum noch an mein Implantat am Daumen“

Massive Beschwerden beeinträchtigten den Alltag

Auch Manuela Domlatil litt unter starken Schmerzen in diesem Bereich. „Ich habe alle möglichen Therapien probiert, Ruhigstellung mittels Schiene, Gymnastik usw., aber nichts half“, berichtet die 57-Jährige. Ihr Alltag war dadurch eingeschränkt. „Ich bin Verkäuferin für Uhren und Schmuck. Das Aufziehen der Uhren, Anlegen der Bänder, Geld zählen oder im Haushalt Kochen sowie Staubsaugen waren kaum möglich. Auch beim Sport - ich gehe leidenschaftlich gerne schwimmen - verspürte ich Schmerzen.“ Als die Beschwerden schlimmer wurden und bereits in der Nacht auftraten, suchte die in Wien lebende, gebürtige Oberösterreicherin Dr. Axel Kaulich im Hanusch-Krankenhaus auf. Schließlich entschied sie sich für den operativen Ersatz des kaputten Daumensattelgelenks durch eine Mini-Prothese. „Indikation für eine Operation sind vor allem Schmerz sowie Funktionseinschränkung“, so Dr. Kaulich. „Jedoch sind die Röntgenbilder nicht immer mit dem Empfinden des Patienten gleichzusetzen. Bei manchen Betroffenen ist das Gelenk zwar massiv abgenutzt, jedoch die Beschwerden gering.“