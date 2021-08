Unvernünftig bei Unwetter im Tiroler Gebirge

Ähnlich unbekümmert wie die Familie mit den drei Kindern dürfte sich eine holländische Wanderin (42) am Montagmorgen um 9 Uhr von Gerlos aus auf eine Wanderung aufgemacht haben. Trotz schlechtem Wetter wäre ihr Plan durch das Schönachtal über die Keeskarscharte zur Zittauer Hütte gewesen – ein sehr weiter Weg. Diesen unterschätzt, schlecht geplant – was auch immer schlussendlich der Grund gewesen war, um 16.16 Uhr setzte die Holländerin einen Notruf ab. So musste die Bergrettung bei Starkregen und Murengefahr bis ans Ende des Schönachtals fahren und zur Wanderin auf rund 2700 Meter aufsteigen, wo sie die Frau orientierungslos und unterkühlt, aber unverletzt bargen.