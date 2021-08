Sudoku-„Vater“ Maki Kaji (69) gestorben

Maki Kaji, der Mann, der dem Zahlenrätsel Sudoku dessen Namen gab, ist tot. Der Japaner starb mit 69 Jahren am 10. August in seinem Haus in Tokio an einer Krebserkrankung, wie eine Sprecherin seines Verlages Nikoli in Tokio erst am Mittwoch bestätigte. Der aus Sapporo stammende Zahlenkünstler wurde auch „Vater“ des weltbekannten Hirnsports genannt.