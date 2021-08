Trotz Unwetter noch mehr illegale Grenzübertritte

Schon in den frühen Morgenstunden herrschte am Dienstag in Nikitsch Hochbetrieb. Während in der Nacht heftige Gewitter niedergegangen sind, hatten Schlepper gleich mehrere Gruppen von Flüchtlingen über die Grenze ins Burgenland gebracht. Die Aufgriffe erfolgten im Stundentakt, Bundesheer und Polizei standen im Dauereinsatz.