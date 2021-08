Familie überschlug sich mit Auto - sechs Verletzte

Zumindest zwei Kinder schwer verletzt

Ein etwas später nachkommender Fahrzeuglenker setzte die Rettungskette in Gang. Alle Insassen wurden durch die alarmierten Rettungskräfte an der Unfallstelle erstversorgt. „Nach derzeitigen Ermittlungsstand dürften zumindest zwei Kinder schwere Verletzungen erlitten haben“, so die Polizei weiter.