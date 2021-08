Erdbeben-Bruchzone im Tiroler Achensee entdeckt

Neben den Starkbeben unterhalb des Sees im Tiroler Unterland fanden die Geologen laut eigenen Angaben Belege in Form von Unterwasser-Rutschungen und kollabierenden Küstenteilen für weitere acht Erdbeben. Diese Beben hätten sich sehr wahrscheinlich in der weiteren Umgebung des Achensees ereignet, seien jedoch entweder zu schwach gewesen, um an der Oberfläche Versätze auszubilden, oder mögliche Spuren an Land wurden von Erosion bzw. menschlichen Veränderungen verwischt.