Mit Pkw auf Gegenfahrbahn: 8 Verletzte bei Crash

Verletzte in Spitäler eingeliefert

In den Autos befanden sich jeweils zwei Erwachsene und zwei Kinder. Alle Insassen erlitten Verletzungen - über den genauen Grad ist nichts bekannt. Sie wurden nach der Erstversorgung am Unfallort mit Rettungsfahrzeugen in die Krankenhäuser nach Reutte und Füssen (D) gebracht. An den Autos entstand schwerer Sachschaden.