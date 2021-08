HP Elite Dragonfly G2: Edel-Ultrabook am Prüfstand

Am HP Elite Dragonfly G2 ist Windows 10 Pro vorinstalliert - inklusive etlicher HP-Dreingaben und Reklame für Adobe-Software. Was der Nutzer nicht braucht, kann problemlos deinstalliert werden. Manch HP-Dreingabe wie der spezielle Anti-Spionage-Bildschirmmodus ist in der Praxis aber durchaus nützlich, wird bei den meisten Nutzern also am System verbleiben.