Zank verzögert Hauptradroute nach Wals

Der Fahrrad-Streit zwischen ÖVP und Bürgerliste geht damit in die nächste Runde. Zuletzt gab es Diskussionen um den Radverkehrskoordinator. Ein anderes Radprojekt wurde am Dienstag dagegen fixiert. Der Gisela- und Ignaz-Rieder-Kai am rechten Salzachufer wird zur Fahrradstraße aufgewertet.