Reformer verteidigen Aus für Radkoordinator

Schon allein die Tatsache, dass sich das Team aus hochrangigen Beamten, das die Magistratsreform ausgearbeitet hat, per Mail neuerlich an die Stadtpolitik wendet, ist ungewöhnlich. In dem Mail halten die Reformer fest, dass es nicht um einen geringeren Stellenwert für das Radfahren gehe. Ganz so, wie auch Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) argumentiert.