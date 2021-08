Gute Bilanz nach „Kirchtagswoche“ in Villach

Mit dem Fortschreiten der Brauchtumswoche stieg auch das Besucheraufkommen in der Villacher Innenstadt. Freitag und am Samstag waren die meisten Gäste in Tracht unterwegs. Vor allem der Bereich der Lederergasse war gut besucht. „Am Wochenende wurden etwa 90 Kontrollen in den Betrieben durchgeführt. Dabei wurden pro Tag jeweils etwa 500 Gäste sowie an die 80 Mitarbeiter in den Betrieben überprüft“, fasst Manfred Lex, stellvertretender Behördenleiter des Magistrats, zusammen.