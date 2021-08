„Die Roten verschießen aufgelegte Elfmeter“

Winston Churchill sagte: „Never waste a good crisis“. So gesehen ist eine Krise auch eine Chance, wenn man sie nur zu nutzen versteht. Da kommen wir wieder zu den Strukturschwächen, die es schon gab und die sich noch verschärft haben. Jetzt stehen wir vor einem neuerlichen Schul-Fehlstart im Herbst, weil nichts gemacht worden ist: Zum Beispiel, dass die Klassen mit Lüftungsgeräten ausgestattet werden und durchgehende Digitalisierung in die Schulen Einzug hält. Das setzt allerdings voraus, dass die Lehrer dementsprechend ausgebildet sind - was laut OECD 70 Prozent nicht sind. Es fehlt also an der Hardware und an der Software. Und was machen wir stattdessen? Wir verhindern Kraftwerksbauten, den Leitungsbau, wir verhindern klimaschützende oder -verbessernde Verkehrsprojekte. Also werden wir weiter zurückfallen. Warum können wir nicht, was die Schweiz, die Niederlande oder die skandinavischen Länder können? Da gibt es Forschung und Innovationsdynamik, wo man auch hinschaut.