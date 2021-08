Marathonläufer cool! Keine Angst vor Hitzeschlacht

Daran wollen sich die beiden Österreicher halten. „Wir haben uns in der letzten Woche gut in Sapporo akklimatisiert, es war die richtige Entscheidung, rechtzeitig anzureisen! Die Hitze aber ist ein Wahnsinn. Ich habe schon bei lockeren Läufen geschwitzt - ich hätte nie gedacht, dass ich so viel schwitzen kann!“, erzählt Peter Herzog, der am Tag vor dem Rennen „nicht mehr relaxed“ war: „Die Anspannung vor dem großen Tag, meinem großen Match, ist schon enorm. Aber wir sind gut vorbereitet!“ Über Zeiten und Platzierungen wollte er eigentlich nicht spekulieren. Aber das Frauen-Rennen hatte gezeigt, dass selbst Stars wie Olympiasiegerin Peres Jepchirchir mit 2:27:20 über 10 Minuten über ihrer Bestzeit lag, ähnlich die „silberne“ Brigid Kosgei (beide Kenia) in 2:27:36 mit plus 13:32 Minuten. „Eine Zeit um die 2:15 könnte daher für mich realistisch sein“, sagte Peter Herzog, der mit 2:10:06 Rekordler ist.