Amazon verschiebt Rückkehr ins Büro auf 2022

Wegen der raschen Zunahme der Neuinfektionen in den USA verschiebt der Internetriese Amazon die geplante Rückkehr seiner Mitarbeiter in die Büros auf Jänner. Statt des 7. Septembers gilt nun der 3. Jänner 2022 als Termin, ab dem Mitarbeiter beginnen sollen, wieder regelmäßig ins Büro zu kommen, wie das US-Unternehmen erklärte. Dies gelte auch für andere Länder, in denen die Rückkehr für September geplant gewesen sei.