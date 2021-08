Dadic: Medaille vor 800-m-Lauf außer Reichweite

Mayr in die Top Ten?

Das nimmt sich natürlich auch Verena Mayr vor, die (wie Dadic) großartig kämpft! Im Weitsprung erzielte sie zunächst sehr gute 6,12 m. Dann warf sie den Speer 44,95 m weit. Die WM-Drtite meinte: „Der Weitsprung war sehr zufriedenstellend für mich. Das ist genau das, was ich mit dieser Vorbereitung drauf gehabt habe. Den ersten Versuch im Speerwurf habe ich komplett verhaut. Danach habe ich mir gesagt mit unter 40 Meter will ich hier nicht rausgehen und habe nochmal alles versucht!“ Als exzellente 800-m-Läuferin kann sie zum Abschluss noch einige Plätze gut machen! Vielleicht landen beide rot-weiß-roten Athletinnen in den Top Ten!