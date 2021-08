„High School Musical“-Serie ohne Olivia Rodrigo?

In der Disney+-Serie „High School Musical: Das Musical: Die Serie“ spielt Olivia Rodrigo die Rolle der Nini Salazar-Roberts, die eine der Hauptfiguren ist. Wie es mit dieser weiter geht und ob es überhaupt mit ihr weiter geht, steht nun in den Sternen. Den Gerüchten zufolge will die 18-Jährigen und in der nächsten Staffel nicht wieder dabei sein.