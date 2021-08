Thompson-Herah auch in Tokio Sprint-Königin

Elaine Thompson-Herah hat bei den Olympischen Spielen in Tokio drei Tage nach ihrem Triumph über 100 Meter auch die 200 Meter gewonnen! Die 29-jährige Jamaikanerin rannte am Dienstag in 21,53 Sekunden ins Ziel. Sie stellte damit einen nationalen Rekord auf, blieb aber über dem Uralt-Weltrekord von Florence Griffith-Joyner (21,34). Thompson-Herahs Teamrivalin Shelly-Ann Fraser-Pryce verpasste in 21,94 Sekunden als Vierte überraschend eine Medaille.