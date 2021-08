Lea Siegl reitet in das Vielseitigkeits-Finale

Die oberösterreichische Reiterin Lea Siegl hat ihr Ziel bei den Olympischen Spielen erreicht. Als jüngste Teilnehmerin im Vielseitigkeitsbewerb sicherte sich die 22-Jährige mit ihrem Pferd Fighting Line am Montag in Tokio einen Platz in der Einzel-Entscheidung der besten 25. Siegl tritt nach Dressur, Geländeritt und dem ersten Umlauf des Springreitens als 17. im zweiten Durchgang des Springens (13.45 Uhr MESZ) an. Team-Gold ging erstmals seit 1972 an Großbritannien.