Biolandwirtschaft hautnah für die ganze Familie

Die Pannatura Biofeldtage gehen in die zweite Runde und das erklärte Ziel ist es, Biolandwirtschaft für den Konsumenten greifbar zu machen. Am Bio-Landgut Esterházy in Donnerskirchen, Burgenland, werden Forschung und gelebte Praxis durch Fachvorträge und Workshops verknüpft. Geboten werden Maschinenvorführungen, Sortenversuche und ein zu erwandernder "Fruchtfolgeparkour " sowie Bodenversuche und Experteninfors zu den Themen Tierhaltung (von A wie Angus bis Z wie Zackelschaf ist alles vertreten) und Beweidung.