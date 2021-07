Weltrekord! US-Superstar Dressel holt sein 3. Gold

Weltrekord auch in Mixed-Staffel

Dressel war zum Abschluss der Session noch Teil eines anderen Rennens mit einem Weltrekord, der ging aber an Großbritannien. Bei der Olympia-Premiere über 4 x 100 m Lagen Mixed waren Kathleen Dawson, Adam Peaty, James Guy und Anna Hopkins in 3:37,58 Min. um 0,83 Sek. schneller als ein chinesisches Quartett im September 2020. China holte sich diesmal vor Australien Bronze. Dressel wurde mit dem US-Team lediglich enttäuschender Fünfter. „Der Standard für die USA ist Gold“, sagte der 24-Jährige. „Um für mich zu sprechen: Ich habe meinen Job nicht gemacht.“ Gut eine Viertelstunde davor war Dressel über 50 m Kraul in 21,42 Sek. als Semifinal-Schnellster in den Endlauf gekommen, hatte also in der kompakten Samstag-Finalsession eine Dreifach-Belastung. Am Sonntag bei Beendigung der Becken-Bewerbe bei diesen Spielen hat er nun im Kraulsprint wie wohl auch in der Lagen-Staffel der Männer noch zwei weitere Gold-Chancen.