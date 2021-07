Einjähriger Bub in Tirol mit heißem Brei verbrüht

Zum fatalen Zwischenfall kam es gegen 7.45 Uhr in einer Ferienunterkunft in Hippach-Schwendberg. „Die 29-jährige Mutter hatte für ihren einjährigen Sohn einen Brei zubereitet und diesen auf einen Tisch gestellt. Daraufhin gelangte der Bub irgendwie an den Brei, zog ihn vom Tisch und schüttete sich diesen über seinen Brustkorb“, heißt es vonseiten der Polizei.