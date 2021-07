Superstar Biles rechtfertigt sich mit Sturz-Video

Biles schrieb am Freitag in der teilweise in Frage/Antwort-Form verfassten Story bei Instagram über sogenannte „Twisties“. So werden in den USA mentale Blockaden im Turnen genannt. Vor der Reise nach Tokio habe sie keine Probleme gehabt. Diese hätten erst nach der Qualifikation begonnen. Unbekannt sind ihr „Twisties“ nicht. „Ich habe sie schon einmal erlebt. Es macht keinen Spaß, damit umzugehen“, schrieb Biles. „Es ist wirklich erschreckend, wenn man versucht, eine Übung zu machen, bei der Körper und Geist nicht im Einklang sind.“