Salzburger Model packt über Affäre mit Kruse aus

Autsch! Der deutsche Fußball-Star Max Kruse hatte erst am Sonntag bei den Olympischen Spielen in Tokio im TV seiner Freundin Dilara einen Heiratsantrag gemacht. Die Salzburgerin Vanessa Mariposa konnte ihren Augen nicht trauen! Das Fitnessmodel wandte sich nun mit pikanten Details an die Öffentlichkeit …