„Doppel-Sieg!“ Ferrari-Boss witzelt vor Ungarn-GP

Der von Leclerc knapp verpasste Sieg in Silverstone gab der Scuderia zusätzlich neuen Mut - und ließ den Teamchef vor dem Ungarn-Grand-Prix witzeln: „Ein Doppelsieg“, sagte Binotto auf die Frage, was im letzten Rennen vor der Sommerpause am Sonntag (15.00 Uhr/live im krone.at-Ticker) möglich sei. „Ja, es ist gut, optimistisch zu sein“, nahm Leclerc den Ball auf, ehe er ernst wurde: „Wir müssen realistisch sein. Wir sind guter Stimmung, aber den Sieg in Budapest anzupeilen, wäre vielleicht etwas optimistisch.“