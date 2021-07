Knapp! Leclerc verpasst 1. Ferrari-Sieg seit 2019

Arschknapp ist es gewesen, aber am Ende hat es dann eben doch nicht für ihn gereicht: Der Sieger des 2021er-Grand-Prix von Großbritannien heißt NICHT Charles Leclerc! Der vorab eigentlich als chancenlos angesehene Ferrari-Mann profitierte am Sonntag in Silverstone beinahe ultimativ von der wilden Anfangsphase des Rennens mit dem Horror-Abflug von Max Verstappen. Aber eben nur beinahe …