„Unmenschliche“ Bedingungen bei Hotel-Quarantäne

Kein Fenster darf geöffnet werden

Während Präsident Alfons Hörmann vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) Mitgefühl zeigte, aber auch die Notwendigkeit der Schritte einräumte, schlugen die Niederländer andere Töne an. „Inakzeptabel“ seien die Umstände in der Hotel-Quarantäne für die Sportler, sagte der Technische Direktor der Delegation, Maurits Hendriks. Neben dem eher auf japanische Bedürfnisse abgestimmten Essen beklagte der Funktionär die geringe Größe der Zimmer, in denen kein Fenster geöffnet werden darf, und den Mangel an Tageslicht.