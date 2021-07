Michaela Polleres: Das ist unser Judo-Star

Polleres wurde am 15. Juli 1997 in Ternitz in Niederösterreich geboren. Trotzdem kämpft sie für den Judoklub Wimpassing im Burgenland. Bei den Olympischen Jugendspielen 2014 in Nanjing (CHN) feierte sie mit der Bronzemedaille ihren ersten großen internationalen Erfolg. Bei der U23-EM 2017 holte sie dann die Silbermedaille, nur ein Jahr später schaffte sie es in Györ sogar, EM-Gold zu gewinnen.