Polleres fehlen die Worte: „Kann es nicht glauben“

Michaela Polleres hat am Mittwoch in der Klasse bis 70 Kilogramm Judo-Silber bei den Olympischen Spielen in Tokio geholt. „Ich kann es nicht glauben im Moment, ich weiß nicht, wie ich es in Worte fassen soll. Es ist ein unglaubliches Gefühl“, sagte Polleres in einer ersten Reaktion.