Rettungshunde ziehen sogar Boote ans Ufer

Nachdem im Vorjahr die 20-jährige Geschichte in der Publikumsschau im Vordergrund stand, wurden heuer zahlreiche Such- und Rettungseinsätze beeindruckend simuliert. Und das zu Wasser, aber auch zu Land, denn: Jeder Wasserrettungshund der Gruppe ist auch am Trockenen voll ausgebildet. Gezeigt wurden zahlreiche Wasserbergungen - nicht nur von Personen, sondern auch von Surfboards und Booten.