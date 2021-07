Altenhuber/Cavallar im Ruder-Hoffnungslauf

Die Österreicherinnen Louisa Altenhuber/Valentina Cavallar haben am Samstag bei den Olympischen Spielen in Tokio ein emotionales Debüt gegeben. Am 26. Geburtstag von Altenhuber kamen die beiden im Vorlauf des Ruder-Leichtgewichts-Doppelzweiers zwar über den fünften Rang unter sechs Booten nicht hinaus, werden nun aber im Hoffnungslauf am Sonntag (3.30 Uhr MESZ) alles daran setzen, noch einen der sechs offenen Semifinal-Plätze zu erreichen.