Roncalli präsentiert den Zirkus der Träume

Sechzehn Mal am Tag ist „Showtime!“

Wie jeder Zirkus lebt auch der Zirkus der Träume von seinen Charakteren. Die Akrobaten und Artisten des Circus-Theater Roncalli begeistern die Besucher mit wundervollen Überraschungen und erstaunlichen Geschichten. Sechzehn Mal am Tag heißt es „It“s showtime!„ mit dem “Magnificent Clown", dem Duo Miracle Moments, dem Pantomimen Modern Mime und dem Wonderwheel. Das Wonderwheel ist das artistische Highlight des Festivals. In zwei großen Laufrädern, die durch eine lange Stange verbunden sind und sich um die eigene Achse drehen, führen die beiden Künstler wagemutige Kunststücke vor, welche die Regeln der Physik scheinbar aufheben.