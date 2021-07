Transfer zu Topklub? Das sagt Sasa Kalajdzic!

ÖFB-Team-Stürmer Sasa Kalajdzic hat eine Vertragsverlängerung beim deutschen Bundesligisten VfB Stuttgart nicht ausgeschlossen. „Natürlich kann ich mir vorstellen, meinen Vertrag zu verlängern. Aber das müsste auch passen. Das entscheide nicht nur ich, das entscheiden auch andere“, sagte der 24 Jahre alte Wiener am Donnerstag im VfB-Trainingslager in Kitzbühel. Aber auch ein Abschied in diesem Sommer scheint möglich.