Zum „Teufel“? Topklub jagt ÖFB-Star Kalajdzic

Neben Kalajdzic könnte der VfB in dem argentinischen Nationalspieler Nicolas Gonzalez einen weiteren seiner Top-Angreifer verlieren. Der britische „Guardian“ (Mittwoch) hatte berichtet, dass der Premier-League-Club Brighton and Hove Albion rund 29 Millionen Euro für Gonzalez biete. Zudem soll Fiorentina an dem Stürmer interessiert sein.