Liese Prokops Jackett: Von Tokio nach Tokio

Liese Prokops Weg zur erfolgreichen Mehrkämpferin war beschwerlich und führte, wie so bei manchen Sommersportlern in Österreich, auch über den Wintersport. Sie arbeitete zunächst als Skilehrerin an der Skischule ihres späteren Ehemannes Gunnar Prokop in Annaberg in Niederösterreich. Hochsprung schien fast nur ein besseres Hobby zu sein. In der Wintersaison 1963/1964 reifte aber der Wunsch, bei den Spielen in Tokio 1964 teilnehmen zu können. Gunnar Prokop, der Liese auch als Leichtathletin trainierte und sich eine Reise nach Japan nicht hätte qualifizieren können, erhielt durch Vermittlung des österreichischen Botschafters in Tokio für den Zeitraum von einem halben Jahr nach den Sommerspielen bereits einen Vertrag als Skilehrer in Japan. Somit hatte er sein Ticket fix für Fernost, ehe sich Liese erst im folgenden Sommer im Hochsprung für ihre ersten Spiele qualifizierte…