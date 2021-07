ICE Hockey League startet am 17. September

Geschäftsführer Christian Feichtinger sah die Liga den Spielplan betreffend vor große Herausforderungen gestellt. „Der späte Ligabeginn, ausgelöst durch die späte Ansetzung des Olympia-Qualifikationsturniers, der durch die Teilnahme an der Weltmeisterschaft vorgegebene letztmögliche Finalspieltag am 20. April 2022 und die erst Ende August feststehende Anzahl der zur Verfügung stehenden Spieltage verlangt von den Ligateams eine maximale Flexibilität bei der Terminisierung der Heimspieltage.“ Durch die Pandemie hätten Liga und Teams aber gelernt, mit kurzfristigen Änderungen umzugehen, meinte Feichtinger in einer Aussendung.