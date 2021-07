Corona: Olympia-Absage nicht ausgeschlossen

Vor Beginn der Olympischen Spiele von Tokio haben die Organisatoren neun weitere Corona-Fälle registriert. Darunter sei ein Athlet im olympischen Dorf, so das Organisationskomitee (OK) in seinem am Dienstagfrüh veröffentlichten Corona-Tagesbericht. Die Zahl der seit 1. Juli ermittelten positiven Tests stieg damit insgesamt auf 67. OK-Chef Toshiro Muto schloss unterdessen eine kurzfristige Absage des globalen Sportevents wegen der Corona-Situation weiter nicht aus.