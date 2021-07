Tourist fuhr am ersten Tag Schranken nieder

Seit Montag ist der Rotkreuzparkplatz in der Stadt Salzburg nach seiner Umgestaltung in den voll automatisierten Regelbetrieb. Mit Problemen: Ein Tourist übersah den ersten Schranken bei der Zufahrt vom Kreisverkehr und fuhr ihn nieder. Zudem gab es technische Probleme beim bargeldlosen Bezahlen. Beides wurde noch am Montag behoben, heißt es vom Roten Kreuz. Staus blieben aus.