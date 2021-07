Flut: Ähnlich viel Regen wie sonst in ganzem Juli

An der ZAMG-Wetterstation Oberndorf an der Melk in Niederösterreich kamen von Samstag- bis Sonntagmittag 140 Liter pro Quadratmeter zusammen. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Regenmenge für einen gesamten Juli liegt in Oberndorf bei 112 Litern pro Quadratmeter. In Golling in Salzburg regnete es von Samstag- bis Sonntagmittag 135 Liter pro Quadratmeter, in Tirol in Reutte rund 130 und in Kufstein 125 Liter pro Quadratmeter. In Reutte sind in einem durchschnittlichen gesamten Juli 193 Liter pro Quadratmeter zu erwarten, in Kufstein 174 Liter.