Marko: „Ein Sprint ist die Quadratur des Kreises“

3-2-1-Punkte für die Top-Drei im Sprint-Qualifying. Zähler, die Hamilton dringend benötigt, Verstappen unbedingt haben will. „Klar, der Grand Prix ist das Wichtigste, aber für die drei Extra-Punkte fahre ich auch auf Sieg“, schmunzelte Verstappen vor dieser heutigen Quali-Premiere. Doch Motorsportchef Helmut Marko steigt ein wenig auf die Bremse. „Silverstone ist für uns nicht von der großen Bedeutung. Wäre es ein normales Rennen, dann ja. Aber so werden wir das alles konservativ anlegen, keine Experimente am Chassis wagen, sondern hoffen, dass unser Setup von Anfang an passt.“ Was der Steirer damit genau meint? „Du musst in der einen freien Trainingssitzung die Qualisimulation, die Longruns und die generelle Abstimmung fürs ganze Wochenende hineinpacken, weil nach der Quali geht’s in den Parc ferme, wo du quasi nur mehr den Vorderflügel verändern kannst.“