Ab 15.30 Uhr LIVE: 1. Training aus Silverstone

Formel-1-Versuchslabor

Silverstone wird nicht nur wegen eines neuen Sprint-Formats zum Formel-1-Versuchslabor. Erstmals inmitten der Corona-Pandemie werden an einem Grand-Prix-Wochenende die Zuschauerränge wieder restlos voll sein. Komplett ausverkauft, verkündeten die Veranstalter am Mittwoch. Rund 140.000 Besucher werden alleine am Rennsonntag (16.00 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) ins „Home of British Motor Racing“, also ins Motorsportherz Großbritanniens, strömen.