Lokale, über die man spricht: 575 Sagmeister

Der Name will programmatisch verstanden werden: 575 Kilometer misst Österreich vom Boden- bis zum Neusiedler See. Aus dem Raum dazwischen stammt der größte Teil der Produkte, die man im neu eröffneten Gasthaus 575 SAGMEISTER verarbeitet. Es handelt sich dabei um ein Lokal mit langer Tradition, das aber zwei Jahre lang leer stand und jetzt von einem jungen Team in jeder Hinsicht revitalisiert wurde. Die alte Schank und viele rustikale Holzbänke sind geblieben, zugleich wurde die Gaststube luftiger, der Schanigarten vor der Tür grenzt an den Pausen-Spielplatz einer benachbarten Schule.