Altach: Coach Canadi bestimmt neue Nummer eins

Der SCR Altach hat mit einer neuen Nummer 1 in die Saison. Wie Trainer Damir Canadi am Donnerstag bei einem Medientermin bekannt gab, wird Tino Casali künftig im Tor der Vorarlberger stehen. Der 25-Jährige löst den zehn Jahre älteren Martin Kobras ab. Kobras soll im ÖFB-Cup zum Einsatz kommen. In der ersten Runde trifft Altach am Samstag auswärts auf den SC Kalsdorf aus der Regionalliga Mitte.